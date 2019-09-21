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21. 09. 2019

От Трампа требуют опубликовать беседу с Зеленским


Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден в Twitter призвал лидера страны Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что президент Трамп действительно "не знает границ своему желанию злоупотреблять властью".

"Такое поведение особенно отвратительно, учитывая то, что оно использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - написал Байден.

По его словам, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы США для давления на суверенное государство - партнера США, до сих пор находится под нападением России".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот помог ему с выборами. Американский президент, по данным The Washington Post, пытается добиться возобновления расследования в Украине против своего главного конкурента Джо Байдена.

В связи с этим в Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского.

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Источник: korrespondent.net
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