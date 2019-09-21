Итоги 20.09: Отказ от Hyperloop, скандал с Трампом



Нафтогаз начал покупать электроэнергию у Беларуси

Группа Нафтогаз начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажи на украинском рынке. Первые импортируемые объемы компания уже реализовала на балансирующем рынке и на рынке "на сутки вперед".

Суд арестовал захватчика Моста метро в Киеве

Суд арестовал "минера" моста Метро ветерана ООС Алексея Белько на два месяца, с альтернативой залога 288 тысяч 150 гривен. Таким образом Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и не отпустил Белько на поруки главы МВД Арсена Авакова, народного депутата Яны Зинкевич и начальника департамента полиции КОРД Николая Путия.

Новый министр инфраструктуры отказался от проекта Hyperloop

Проекта Hyperloop в Украине не будет, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Я считаю, что идея (реализовать в городе Днепр проект Hyperloop – ред.), мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет", - сказал он.

Доллар опустился ниже 25 гривен

Наличный доллар в обменниках подешевел ниже уровня 24,5 гривен. Так, курс продажи наличного доллара понизился на 6,83 коп. до 24,7563 UAH/USD, курс покупки – на 10,98 коп. до 24,4250 UAH/USD.

Зеленский встретился с миссией МВФ

Президент Владимир Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Во время встречи обсуждалась программа финансовой помощи, направленная на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики Украины.

Трамп ответил на обвинения в "давлении" на Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого на него подал жалобу неназванный сотрудник американской разведки, был "абсолютно идеальным".

Трамп отрицает, что договаривался с Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного его конкурента на предстоящих выборах - Джо Байдена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net