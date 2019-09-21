Лента RSS
Подписаться на ленту
21 сентября 2019, суббота, 08:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
21. 09. 2019

В Азовском море пропал катер с тремя людьми - СМИ

В Азовском море вечером 20 сентября пропал катер с тремя людьми на борту. Об этом сообщили оперативные службы, пишет Интерфакс.

"Около 21:30 по московском времени поступило сообщение о том, что в акватории Азовского моря в Приморск-Ахтарском районе пропал катер с тремя людьми на борту", - сообщил источник.

По его словам, на поиски затерявшегося судна в ночное время отправили два катера.

В конце августа полиция Херсонской области спасла молодую женщину, которую на надувном матрасе на километр унесло в Азовское море.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.