Лента RSS
Подписаться на ленту
21 сентября 2019, суббота, 09:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
21. 09. 2019

Осенний призыв: повестку в военкомат получил пятилетний ребенок

В Гребенках Киевской области военкомат прислал повестку пятилетнему ребенку. Об этом сообщила его мать Екатерина Михальчук в Facebook, опубликовав документ.

"Тот случай, когда no comments... Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет", - написала она.

В повестке указано, что согласно Закону Украины Об общей воинской повинности и военной службе ребенок подлежит прописке в призывном пункте. До 23 сентября он должен явиться в сельсовет с одним из родителей. При этом указано, что явка обязательна. При себе необходимо иметь ряд документов.

                   
 

В сельраде извинились за ошибку и отметили, что "не ошибается тот, кто ничего не делает".

Накануне в ВСУ сообщили, что в осенней кампании на срочную военную службу будут призваны более 15 тысяч человек, в зону ООС их не отправят.

В Херсоне повестки в военкомат вручали на проходной завода - видео

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.