Коломойский поспорил с Шустером в прямом эфире

Бизнесмен Игорь Коломойский в эфире программы Свобода слова обвинил ее ведущего Савика Шустера в присвоении 2,3 миллиона долларов. Словесная перепалка между олигархом и ведущим заняла примерно 10 минут телепередачи.

Коломойский, который присутствовал в студии в телефонном режиме, утверждал, что ведущий во время сотрудничества с телеканалом 1+1 якобы взял деньги за производство 10 программ и не выполнил условия.

Шустер напомнил, что в 2015 году его программа была снята с эфира телеканала 1+1 за несколько минут до начала. В свою очередь, Коломойский обвиняет его в том, что журналист взял деньги за появление в программе определенных гостей, чем нарушил условия договора.

"Я принял решение подать в суд на Коломойского о защите чести и достоинства, и, в конце концов моей профессиональной пригодности", - сказал Шустер.

Отдельно он также продемонстрировал видео интервью экс-нардепа Олега Ляшко, который уверял, что программу с эфира было снято из-за него, так как Шустер пригласил его, а Коломойский якобы звонил ему и просил не приезжать в студию.

Под конец эфира позвонил сам Коломойский, который заявил, что готов судиться с Шустером

В ответ на обвинения Шустер пригласил в студию юриста Павла Елизарова со словами: "Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все".

Елизаров заявил: "Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на три года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич".

На этом перепалка не закончилась, а потому через некоторое время Елизаров добавил: "Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов".

Вместе с тем, в программе было продемонстрировано письмо, в котором телеканал 1+1 обвинил Шустера в нарушении условий договора и предлагал урегулировать этот вопрос в досудебном порядке путем выплаты компенсации.

Фото письма опубликовала в Telegram журналистка Соня Кошкина.

Как сообщалось, в этом же эфире Коломойский прокомментировал информацию о переговорах с властями по ПриватБанку.

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Источник: korrespondent.net