Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, четыре раненых

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 19 обстрелов, трое военных получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование. Об этом сообщается в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил в субботу, 21 сентября.

Как сообщается, обстрелы велись из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершал обстрелы вблизи Новотроицкого, неподалеку Новогнатовки, вблизи Красногоровки, неподалеку Марьинки, вблизи Водяного, вблизи Павлополя, неподалеку Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Новолуганского, вблизи Крымского, недалеко от Южного, вблизи Станицы Луганской, неподалеку Майорска, вблизи Новозвановки.

С начала текущих суток зафиксировано три обстрела - недалеко от Водяного и Лебединского.

Отметим, за сутки 19 сентября военных обстреляли 13 раз. День прошел без потерь.

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Источник: korrespondent.net