Теракт возле священного города в Ираке: 12 жертв

На въезде в святой для мусульман-шиитов город Карбала в Ираке подорвали автомобиль, в результате чего погибли не менее 12 человек, сообщает Xinhua в субботу, 21 сентября.

"Взрыв в микроавтобусе самодельного устройства вблизи главного пропускного пункта к Карбале привел к гибели 12 человек и ранения еще пяти", - говорится в сообщении.

Сейчас вокруг места инцидента установлена безопасная граница, ведется расследование.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако в основном подобные взрывы организуют суннитские экстремисты из ИГИЛ.

Карбала находится в ста километрах к югу от Багдада. В городе размещены две мечети, в которых ежегодно наведываются миллионы паломников.

Как сообщалось, на этой неделе по меньшей мере три крупных теракта произошло в Афганистане, в результате чего погибло более 70 человек.

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Источник: korrespondent.net