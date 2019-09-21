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21. 09. 2019

Теракт возле священного города в Ираке: 12 жертв

На въезде в святой для мусульман-шиитов город Карбала в Ираке подорвали автомобиль, в результате чего погибли не менее 12 человек, сообщает Xinhua в субботу, 21 сентября.
 
 
"Взрыв в микроавтобусе самодельного устройства вблизи главного пропускного пункта к Карбале привел к гибели 12 человек и ранения еще пяти", - говорится в сообщении.
 
Сейчас вокруг места инцидента установлена безопасная граница, ведется расследование.
 
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако в основном подобные взрывы организуют суннитские экстремисты из ИГИЛ. 
 
Карбала находится в ста километрах к югу от Багдада. В городе размещены две мечети, в которых ежегодно наведываются миллионы паломников.
 
Как сообщалось, на этой неделе по меньшей мере три крупных теракта произошло в Афганистане, в результате чего погибло более 70 человек.
 

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Источник: korrespondent.net
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