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21. 09. 2019

При стрельба на стадионе в США пострадали подростки

В США во время футбольного матча между командами двух школ штата Филадельфия произошла стрельба, пострадали два человека. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как сообщается, конфликт, закончившийся стрельбой, развязался примерно в 20:00 (03:00 субботы) между двумя мужчинами, которые в этот момент находились около автофургона. Полиция была вынуждена эвакуировать со стадиона всех людей, включая игроков команд, двое из которых - подростки 14 и 15 лет получили ранения, не угрожающие их жизни. Их забрала бригада скорой помощи.

Стрелявшие также были направлены с ранениями в близлежащие больницы, приводит телеканал слова представителей полиции. О том, числятся ли они задержанными, не сообщается.

Напомним, в августе дважды произошла стрельба на школьных стадинах в США. 18 августа в городе Веллингтон в штате Флорида, 31 августа в городе Мобил штат Алабама.

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Источник: korrespondent.net
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