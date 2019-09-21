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21. 09. 2019

Трамп считает действия США в Украине бессмысленными - СМИ

Президент Дональд Трамп считает действия США в Украине бессмысленными. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источник.

Как отмечается, собеседник издания неоднократно обсуждал эту ситуацию с президентом, который, по его словам, считает: "То, что мы делаем в Украине бессмысленно, и только раздражает Россию". "Позиция президента по сути заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?" - заявил источник.

В статье говорится о том, что Трамп отказывается установить конкретную дату встречи в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом помощники главы вашингтонской администрации хотят, чтобы данные переговоры прошли. Издание это связывает с требованием Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани провести в Украине разбирательства, связанные с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.

Бывший мэр Нью-Йорка Джулиани рассказал изданию, что в течение нынешнего года провел пять встреч с помощником украинского лидера Андреем Ермаком. При этом он действовал в качестве адвоката президента и не информировал посольство США в Киеве о такого рода контактах. 

Джулиани, в частности, требовал возобновить расследование деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном Байдена. Он также просил Киев разобраться в том, имел ли место сговор украинских властей в 2016 году с Демократической партией США с целью публикации порочащей информации о бывшем руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте. Взамен бывший мэр обещал, что Трамп возобновит заблокированную на тот момент американскую военную помощь Украине в размере 250 млн долларов, а также проведет встречу с Зеленским в Белом доме.

По словам адвоката, украинская сторона пообещала разобраться с поставленными перед ней задачами. Издание в связи с этим напомнила, что американские власти восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона, а также сообщили о проведении встречи Трампа и Зеленского, но пока только на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

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Источник: korrespondent.net
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