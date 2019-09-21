Накануне вечером в Запорожской области в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем погибли три человека, сообщает местная полиция.

Авария произошла на перекрестке автодорог Борисполь-Запорожье-Мариуполь и Токмак-Павлоград в Ореховском районе.

Как сообщается, грузовик MAN не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение. После столкновения грузовик загорелся.

В результате инцидента погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Daewoo, среди которых ребенок 2017 года. Еще одна пассажирка легкового автомобиля с травмами была госпитализирована.

"Водитель грузового автомобиля, мужчина 1961 года рождения, задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286", - сообщили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: ДТП в Запорожской области: трое погибших, среди них - ребенок

Ранее в Винницкой области три авто и автобус влетели в кювет после того, как их протаранил грузовик на светофоре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net