В Париже применили газ против протестующих

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против нескольких сотен людей, следовавших на демонстрацию на Елисейские поля в субботу, 21 сентября, сообщил телеканал BFM.

Несколько сотен человек приблизились к кордону полиции, который перегородил улицу, ведущую на Елисейские поля. Люди стали выкрикивать лозунги, после чего полиция применила слезоточивый газ, а толпа людей развернулась.

Согласно кадрам телеканала CNEWS, спустя какое-то время полиция вновь применила слезоточивый газ на этой улице, из-за чего часть Елисейских полей накрыл густой дым.

#SputnikVidéo | Interventions de police, premières interpellations, chants: l’#acte45 débute à #Paris

En savoir plus: https://t.co/l7KvC5XB77#acteXLV #GJ #PlacedelaMadeleine pic.twitter.com/MPSTLrUl2y — Sputnik France (@sputnik_fr) September 21, 2019

#ActeXLV #GJ #Paris https://t.co/QkjFxIYrAE — Sputnik France (@sputnik_fr) September 21, 2019 Les forces de l'ordre repoussent les manifestants sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/aJdZhULtBs — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2019 По данным СМИ, правоохранители задержали 90 человек в преддверии манифестаций "желтых жилетов". Также стражи порядка досмотрели несколько сотен человек. Кроме того, как отметила префектура полиции в Twitter, 10 человек были оштрафованы за попытку выйти на демонстрацию на улицу Елисейские поля, любые манифестации на которой в субботу запрещены. В Париже и Версале сегодня ожидается сразу четыре отдельных акции. Организаторы двух из них призывают участников выйти на Елисейские поля, несмотря на жесткий запрет парижских властей, маршруты остальных предполагаемых маршей публично не объявлены вовсе. Еще два марша в защиту климата и социальной справедливости запланированы в Париже и Версале. Южные районы французской столицы в середине дня пересечет также колонна манифестантов, выступающих против пенсионной реформы. Как сообщалось, протесты во Франции возобновились две недели назад после примерно месячного перерыва. В парламенте Швейцарии устроили музыкальный протест

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Источник: korrespondent.net