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21. 09. 2019

Погранслужба внедрит американскую модель охраны

Госпогранслужба намерена внедрить американскую модель охраны на одном из участков границы, сообщил глава службы Сергей Дейнеко в Facebook.
 
 
"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко.
 
В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил.
 
В то же время он сообщил, что сейчас находится в штате Техас и изучает особенности погранично-таможенной службы на границе с Мексикой.
 
Он также поблагодарил коллег из США за поддержку развития пограничного ведомства Украины.
 
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
 
В Госпогранслужбе заявили, что Беларусь не усиливала проверки на границе, а количество контрабанды оружия снизилось.
 

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Источник: korrespondent.net
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