Украинский военный скончался в больнице в Польше

В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Об этом со ссылкой на украинское консульство в Польше сообщает пресс-служба 53-й ОМБр в субботу, 21 сентября.
По какой причине военный находился в больнице, пока не сообщается. Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.
Стоит отметить, что он родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова, что в Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ. Пока нет информации о времени и дате похорон.
Напомним, что накануне на Донбассе за день были ранены трое военных.
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Источник: korrespondent.net
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