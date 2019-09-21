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21. 09. 2019

Украинский военный скончался в больнице в Польше

В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. Об этом со ссылкой на украинское консульство в Польше сообщает пресс-служба 53-й ОМБр в субботу, 21 сентября.

По какой причине военный находился в больнице, пока не сообщается. Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС.

Стоит отметить, что он родился в 1973 году и был родом из Долгого Войнилова, что в Ивано-Франковской области. Мужчину похоронят в родном селе в Верхнянской ОТГ. Пока нет информации о времени и дате похорон.

Напомним, что накануне на Донбассе за день были ранены трое военных.

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Источник: korrespondent.net
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