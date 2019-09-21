Крупнейшая в истории экспедиция отправилась в Арктику

Самая большая в истории научная экспедиция отправилась в Арктику для изучения климата. Об этом сообщает DW в субботу, 21 сентября.

"В экспедиции под названием MOSAiC (Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата) принимают участие около 600 исследователей из 17 стран. Стоимость проекта составила € 140 млн, половину из которых оплатила Германия", - сказано в сообщении.

Немецкий ледокол Polarstern ( Полярная звезда) 20 сентября отчалил от берега в норвежском городе Тромсе и поплыл к Арктике. Его будет сопровождать российское судно Академик Федоров.

Ледокол направится в центральную Арктику. За две недели он отыщет большую льдину, на которой будет размещена научная база. Она будет дрейфовать в неизвестном направлении в течение года. На ней по очереди будут работать группы ученых.

Флот из четырех ледоколов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты обеспечат смену экипажа и будут обслуживать экспедицию.

Глава экспедиции Маркус Рекс рассказал, что главными задачами экспедиции будет сбор данных, "срочно необходимые для понимания нашего климата". Он добавил, что климат в Арктике является наиболее неопределенным, а потепление там происходит быстрыми темпами. Исследователи также будут изучать виды рыб, которые обитают в водах Арктики.

Напомним, что ранее по всему миру прошла глобальная климатическая забастовка. Тысячи акций с требованием усилить меры по защите окружающей среды прошли в 160 странах мира. Значительная часть их участников - дети и молодежь.

К маршу за климат присоединились и в Киеве. Люди с плакатами прошли по центру города с требованием к властям обратить внимание на глобальное потепление.

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Источник: korrespondent.net