Лента RSS
Подписаться на ленту
21 сентября 2019, суббота, 15:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
21. 09. 2019

Крупнейшая в истории экспедиция отправилась в Арктику

Самая большая в истории научная экспедиция отправилась в Арктику для изучения климата. Об этом сообщает DW в субботу, 21 сентября.

"В экспедиции под названием MOSAiC (Многопрофильная дрейфующая обсерватория по изучению арктического климата) принимают участие около 600 исследователей из 17 стран. Стоимость проекта составила € 140 млн, половину из которых оплатила Германия", - сказано в сообщении.

Немецкий ледокол Polarstern ( Полярная звезда) 20 сентября отчалил от берега в норвежском городе Тромсе и поплыл к Арктике. Его будет сопровождать российское судно Академик Федоров.

Ледокол направится в центральную Арктику. За две недели он отыщет большую льдину, на которой будет размещена научная база. Она будет дрейфовать в неизвестном направлении в течение года. На ней по очереди будут работать группы ученых.

Флот из четырех ледоколов из России, Китая и Швеции, а также самолеты и вертолеты обеспечат смену экипажа и будут обслуживать экспедицию.

Глава экспедиции Маркус Рекс рассказал, что главными задачами экспедиции будет сбор данных, "срочно необходимые для понимания нашего климата". Он добавил, что климат в Арктике является наиболее неопределенным, а потепление там происходит быстрыми темпами. Исследователи также будут изучать виды рыб, которые обитают в водах Арктики.

Напомним, что ранее по всему миру прошла глобальная климатическая забастовка. Тысячи акций с требованием усилить меры по защите окружающей среды прошли в 160 странах мира. Значительная часть их участников - дети и молодежь.

К маршу за климат присоединились и в Киеве. Люди с плакатами прошли по центру города с требованием к властям обратить внимание на глобальное потепление.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.