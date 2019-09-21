На Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс грн

В Мелитополе Запорожской области полиция задержала мужчину, совершившего около 20 квартирных краж на сумму более 330 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в субботу, 21 сентября.

"Сотрудники криминальной полиции Мелитопольского отдела полиции ГУНП в Запорожской области разоблачили ранее судимого жителя Мелитополя, который подозревается в серии краж личного имущества граждан на общую сумму более 330 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В период с 30 ноября 2018 года по 2 июля 2019 года в дневное время мужчина путем отжима металопластиковых окон проникал в частные дома на территории Мелитополя и совершал кражи имущества граждан: денег, золотых украшений, ноутбуков и другой техники.

Полиции удалось задержать злоумышленника только 5 сентября. Им оказался ранее неоднократно судимый за корыстные преступления местный житель 1985 года рождения. Следователи доказали причастность мужчины к 20 эпизодам краж из частных домов на общую сумму более 330 тысяч гривен. Полицейским удалось частично изъять похищенное имущество и вернуть владельцам.

Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к совершению еще 13 преступлений. 19 сентября ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что ранее продавщица ювелирного магазина украла украшений на миллион.

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Источник: korrespondent.net