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21. 09. 2019

В кабинете главы ГБР нашли прослушку

В кабинете директора Госбюро расследований Романа Трубы обнаружили подслушивающие устройства. Об этом сообщается в Telegram-канале Трубы в субботу, 21 сентября.

"В моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - отметил Труба.

На месте работают следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

"Мне, например, интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных", - говорится в сообщении.

 
 

Напомним, что на заседании Верховной Рады 10 сентября за законопроект, отменяющий "поправки Лозового" и разрешающий НАБУ и ГБУ прослушивать нардепов, проголосовали 297 народных депутатов.

Но во втором чтении законопроект не поддержали. За это, по сообщениям СМИ, "слугам народа" устроили "порку" за проваленный закон.

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Источник: korrespondent.net
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