Трамп оправдался в Twitter за разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нарушал закон, разговаривая по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а сам разговор был "рутинной беседой". Об этом Трамп написал в Twitter в субботу, 21 сентября.

СМИ ранее писали, что во время разговора Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с Зеленским не было каких-либо незаконных требований к украинской власти.

"Фейковые СМИ и их партнер, Демократическая партия, хотят держаться подальше от требования Джо Байдена, чтобы украинское правительство уволило прокурора, который вел расследование против его сына, или они не получат большое количество денег от США… Поэтому они сфабриковали историю обо мне и рутинную беседу, которую я провел с новым президентом Украины. Не было сказано ничего, что было бы неправильным, но требование Байдена, с другой стороны, было полной катастрофой. Фейковые СМИ знают это, но не хотят сообщать! ", - написал он.

