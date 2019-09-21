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21. 09. 2019

"Слуга народа" планировал застолье во время заседания Рады

Народный депутат от партии Слуга народа Сергей Литвиненко во время заседания Верховной Рады планировал вечернее застолье с водкой и шашлыками. Кадры его переписки опубликовала Страна.ua в субботу, 21 сентября.

Фото были сделаны во время заседания парламента 20 сентября.

"Сегодня буду, поставьте пару патронов в морозиловку слезы пшеничной (водки - ред.). Может, какого-то шашлыка, помидоров, хлебушка. У армян ребрышки есть, может", - написал Литвиненко.

 

Стоит отметить, что это не первый инцидент с Сергеем Литвиненко. Именно он стал первым нардепом от Слуги народа, которого уличили в кнопкодавстве.

Напомним, что ранее Николай Тищенко и Артем Культенко не смогли ответить на вопрос, кто стал новым главой Минздрава. Вместо ответа на вопрос Тищенко посоветовал парламентской журналистке Радио Свобода вместо вопросов "попить водички".

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Источник: korrespondent.net
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