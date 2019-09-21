Трамп решил не посещать климатический саммит ООН

Президент США Дональд Трамп отказался принимать участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщает CNN в субботу, 21 сентября.

Вместо саммита, посвященного изменениям климата, Трамп посетит сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире. Телеканал считает, что это последнее доказательство изоляции Трампа по проблеме климата от других мировых лидеров.

Во время саммита G7 во Франции Трамп пропустил заседание, посвященное изменению климата, в котором приняли участие все другие мировые лидеры.

На климатическом саммите ООН США будет представлять Марсия Берникат, первый заместитель помощника госсекретаря по международным экологическим и научным вопросам.

Напомним, что 1 июня 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Ученые считают необратимым глобальное потепление на Земле, но президент США в этом сомневается.

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Источник: korrespondent.net