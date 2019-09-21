Лента RSS
Подписаться на ленту
21 сентября 2019, суббота, 22:00
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
21. 09. 2019

Трамп решил не посещать климатический саммит ООН

Президент США Дональд Трамп отказался принимать участие в климатическом саммите ООН. Об этом сообщает CNN в субботу, 21 сентября.

Вместо саммита, посвященного изменениям климата, Трамп посетит сессию Генассамблеи ООН, посвященную проблеме религиозных преследований в мире. Телеканал считает, что это последнее доказательство изоляции Трампа по проблеме климата от других мировых лидеров.

Во время саммита G7 во Франции Трамп пропустил заседание, посвященное изменению климата, в котором приняли участие все другие мировые лидеры.

На климатическом саммите ООН США будет представлять Марсия Берникат, первый заместитель помощника госсекретаря по международным экологическим и научным вопросам.

Напомним, что 1 июня 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. Ученые считают необратимым глобальное потепление на Земле, но президент США в этом сомневается.

Выбросов все больше. ООН обсуждает спасение Земли

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.