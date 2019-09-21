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21. 09. 2019

Протесты в Париже: полиция задержала более 160 человек

В Париже, Франция, на акциях протеста полиция задержала 163 человека. Об этом сообщила префектура местной полиции в Twitter в субботу, 21 сентября.

"Задержаны 163 человека, 395 оштрафованы", - говорится в сообщении органов правопорядка.

Стоит отметить, что в Париже сегодня начались сразу две акции протеста. Участники первой - сторонники движения "желтые жилеты". Вторая акция - это марш в поддержку борьбы с изменением климата. Согласно подсчетам независимых агентств, марш собрал 15,2 тысячи участников.

Напомним, что ранее сегодня полиция в Париже применила слезоточивый газ против протестующих.

Как сообщалось, протесты во Франции возобновились две недели назад после примерно месячного перерыва.

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Источник: korrespondent.net
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