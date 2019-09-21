В Слуге народа представили законопроект о Киеве

В Софии Киевской народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко презентовали проект закона О Киеве - столице Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 21 сентября.

"Новая версия закона, над которой работало большое количество специалистов в вопросах развития города, имеет целью возобновить самоуправление в Киеве. Закон по своей сути, даст право на наслаждение от жизни в городе и его созерцания", - отметил депутат.

По его мнению, в Киеве есть достаточное количество общественных инициатив, нужно, "чтобы они объединились и стали голосом всего города".

"Поэтому, также, мы инициируем создание платформы, которая станет для них своеобразным think tank, и будет помогать в коммуникации на благо города. Я искренне благодарен команде, и днем, и ночью последние несколько недель работавшей над созданием нового будущего для Киева - нашей столицы, которому настала пора вернуть его права", - подытожил Ткаченко.

Напомним, что ранее появились первые подробности закона о столице: проект закона предполагает создание райсоветов, которые получат часть полномочий горсовета, сокращение количества депутатов горсовета Киева и внеочередные выборы 8 декабря.

Ранее в Слуге народа заявляли, что разработали изменения в законодательство, касающиеся столицы, однако, они не являются первоочередными.

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Источник: korrespondent.net