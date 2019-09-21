Турция заинтересовалась украинским самолетом Ан-178

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил заинтересованность украинским самолетом Ан-178, представленным на выставке современных технологий в Стамбуле. Об этом он во время выставки поговорил с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, передает Укринформ в субботу, 21 сентября.

"Уже провели сегодня двусторонние переговоры, будет сегодня еще один раунд. Сейчас представили министру Сойлу наш самолет, надеемся, что турецкую сторону это заинтересует", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Турции выразил свое впечатление после визита самолета коротко, сказав "превосходно" при выходе из Ан-178.

"Ан-178 очень хороший самолет. Кроме того, наши вертолеты Ми-17 (транспортная модификация Ми-8 - ред.) Модернизируются в Украине, 6 из них мы уже получили. Для нас это пример очень успешного сотрудничества с вами", - добавил Сойлу.

Аваков отметил, что МВД Украины планирует закупить 13 самолетов Ан-178 для ГСЧС, предназначенных для ликвидации пожаров, и для Национальной гвардии.

Аваков также пригласил министра внутренних дел Турции посетить Украину.

"Очень рассчитываю, что вы в конце месяца посетите Украины. У нас будут масштабные учения, которые вы должны увидеть. Кроме того, я покажу вам новые модернизированные модели вертолета Ми-8. А компания Airbus проведет презентацию вертолетов, которые они поставляют для МВД Украины", - сказал он.

В этой связи турецкий министр отметил: "Это должно быть очень интересный и насыщенный визит, думаю, я приеду".

Стоит отметить, что Ан-178 - первый самолет с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих.

Напомним, что ранее состоялся первый визит Владимира Зеленского в Турцию в качестве президента Украины. В частности, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждались планы по проведению в Киеве до конца текущего года очередного заседания Стратегического совета высокого уровня. Во вреся встречи с Зеленским, Эрдоган заявил о неизменной поддержке территориальной целостности Украины.

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Источник: korrespondent.net