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21. 09. 2019

На четырех детей в Житомире упал рекламный баннер

Рекламный баннер в Житомире упал на четверых детей: их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 21 сентября.

Сообщение о травмировании поступило в полицию около 14:00. На четырех детей упала металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова результате порыва ветра упал баннер размером четыре на пять метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Малышей доставили в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что ранее во Львовской области в гимназии распылили газ: госпитализировали троих детей.

Также сообщалось, что в Борисполе двое маленьких детей выпали из окон.

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Источник: korrespondent.net
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