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22. 09. 2019

В Черниговской области повредили памятники погибшим воинам АТО

 
На центральном кладбище города Мена в Черниговской области повредили памятники погибшим на Донбассе украинским военнослужащим. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщило издание Сусіди.city.
 
Отмечается, что инцидент произошел в канун Дня города. Неизвестные белой краской закрасили фото погибших воинов на пямятниках.
 
Городской голова Мены Геннадий Примаков в связи с инцидентом обратился к жителям с просьбой помочь найти преступников.
 
Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.
 
 
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Источник: korrespondent.net
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