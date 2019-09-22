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22. 09. 2019

Турция готова к военной операции в Сирии − Эрдоган

 
Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 сентября.
 
"Мы закончили все преготовления на границе (с Сирией. − ред.)", − отметил он перед отъездом в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, добавив, что не желает военного противостояния с США в этом регионе.
 
Ранее официальная Анкара сообщила, что в пограничный с Сирией регион были отправлены десятки врачей, "которые будут оказывать медицинские услуги в рамках запланированной трансграничной военной операции турецой армии в Сирии".
 
О создании буферной зоны к востоку от Ефрата лидеры Турции и США договорились в начале августа 2019 года.
 
При этом Эрдоган не раз подчеркивал свое желание завершить этот проект к концу сентября.
 
В рамках подготовки зоны безопасности на границе с Сирией Турция и США сформировали координационный центр в турецкой провинции Шанлыурфа. Сегодня военные двух стран проводят совместные облеты территории на вертолетах.
 
Тем не менее Анкара считает, что Вашинтон не проявляет достаточной активности в этом вопросе.
 
Цель Эрдогана − создать на границе с Сирией подконтрольную Турции территорию, с которой будут вытеснены вооруженные формирования курдов.
 
В настоящий момент эта область находится под контролем курдской группировки YPG, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
 
Со своей стороны, США поддерживают YPG как своих союзников в борьбе с боевиками из террористической организации "Исламское государство".
 
Если наступление Турции на границе с Сирией состоится, это станет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы.
 
В 2016 году Эрдоган начал операцию Щит Евфрата, в 2018 году − Оливковую ветвь, целью которой был захват Африна.
 
В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net
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