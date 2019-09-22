Трамп стал больше общаться с журналистами и писать в Twitter − СМИ

Президент США Дональд Трамп в 2019 году стал чаще писать в Twitter и вести более продолжительные беседы с журналистами, чем в прошлом году. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил телеканал CNN.

По информации сайта Factba.se, отслеживающего публичные заявления Трампа, в среднем за неделю американский лидер публикует 83 твита, что на 43% больше, чем в 2018 году, когда он публиковал 58 твитов.

В 2017 году Трамп писал в Twitter в среднем 44 сообщения в неделю.

Также президент США стал делать больше ретвитов. Так, в текущем году он размещает в среднем 38 сообщений других пользователей в своем аккаунте. В 2018 году ретвитов было в 3,3 раза меньше − девять в неделю.

Кроме того, Трамп стал дольше общаться с журналистами перед отлетами и после прилетов. В прошлом году он разговаривал с представителями СМИ в среднем семь минут и пять секунд, а в 2019 году − уже 12 минут 37 секунд.

Как указывает CNN, активность Трампа связана с тем, что он "избавился от большинства советников, которые пытались сдержать его порывы". Например от Джона Келли, руководившего аппаратом Белого дома, и от Джеймса Мэттиса, возглавлявшего Пентагон.

Трамп назвал журналистов CNN "врагами народа"

Ранее журналисты подсчитали, что с момента инаугурации президент США врал примерно 12 раз в день.

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Источник: korrespondent.net