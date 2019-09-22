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22. 09. 2019

Байдена возмутило давление Трампа на Зеленского

 
Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байден, в субботу, 21 сентября, призвал провести расследование давления президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Reuters.
 
"Похоже, это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который просит помощи у США, спросить обо мне и намекать на расследование ... это возмутительно", − заявил Байден во время агитации в Айове.
 
По словам бывшего вице-президента, Трамп использует любую возможность чтобы очернить его.
 
Байден также призвал избирателей отстранить американского лидера и прекратить его злоупотребление властью, при этом не упомянув Украину.
 
Ранее Байден потребовал от Трампа опубликовать расшифровку телефонного разговора с Зеленским от 25 июля.
 
Напомним, газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США неоднократно оказывал давление на украинского лидера, призывая начать расследование против сына Байдена в Украине. В частности, он сделал это во время июльского телефонного звонка.
 
Сам Трамп утверждает, что не нарушал закон во время разговора с Зеленским. В МИД Украины подчеркнули, что давления со стороны президента США не было.

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Источник: korrespondent.net
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