Названо оружие, способное сделать США "необитаемыми"

В статье отмечается, что каждая из шестнадцати ракет Р-30 Булава, которые находятся на подводной лодке, как правило, несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели.
Таким образом одна субмарина Борей способна обрушить на объекты, расположенные на расстоянии более 9 тысяч км, 72 ядерные боеголовки, которые по силе в десять раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму.
Указано, что три субмарины класса Борей уже вошли в состав флота РФ: Юрий Долгорукий, Александр Невский и Владимир Мономах.
Четвертая подлодка Князь Владимир проходит ходовые испытания.
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Источник: korrespondent.net
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