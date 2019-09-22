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22. 09. 2019

Названо оружие, способное сделать США "необитаемыми"

 
Ракеты с российских атомных подводных лодок класса Борей способны сделать Соединенные Штаты Америки "необитаемыми", даже если другие ядерные силы РФ будут уничтожены при первом ударе. Об этом пишет издание National Interest.

В статье отмечается, что каждая из шестнадцати ракет Р-30 Булава, которые находятся на подводной лодке, как правило, несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели.

Таким образом одна субмарина Борей способна обрушить на объекты, расположенные на расстоянии более 9 тысяч км, 72 ядерные боеголовки, которые по силе в десять раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Кроме того, на российской подлодке установлена ядерная установка OKF-650B, которая обладает бесшумностью даже при максимальной скорости хода в 50 узлов. Для защиты от кораблей и на лодке есть восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов и шесть пусковых установок. 

Указано, что три субмарины класса Борей уже вошли в состав флота РФ: Юрий Долгорукий, Александр Невский и Владимир Мономах.

Четвертая подлодка Князь Владимир проходит ходовые испытания.

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Источник: korrespondent.net
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