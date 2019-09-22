Лента RSS
Подписаться на ленту
22 сентября 2019, воскресенье, 05:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,26
22. 09. 2019

В США умер дед Пэрис Хилтон

 
Сын основателя сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Об этом 21 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation.
 
Отмечается, что смерть Хилтона наступила в результате естественных причин.
 
Его внучка, известная светская львица Пэрис Хилтон, написала в Twitter, что глубоко опечалена уходом из жизни своего деда. 
 
"Он был легендой, провидцем, блестящим, добрым, он прожил жизнь, полную достижений и приключений", − указала она.

I feel so grateful to have had such an incredible mentor. I always wanted to make him proud. The last conversation we had a few days ago I told him how much of an impact he had on my life. His spirit, heart and legacy will live on in me. pic.twitter.com/IXbXR9cXmO

— Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019
 
Бэррон Хилтон руководил сетью отелей, основанной его отцом Конрадом Хилтоном, на протяжении 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще на протяжении десяти лет оставался председателем совета директоров.
 
Ранее сообщалось, что в Германии после посещения ресторана умер Фердинанд Пиех − бывший председатель правления и экс-глава наблюдательного совета компании Volkswagen.
 
В США умер известный инвестор Джон Богл

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что ты больше любишь, меня или суп?
- Первое...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.