В США умер дед Пэрис Хилтон

Сын основателя сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Об этом 21 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление фонда Conrad N. Hilton Foundation.

Отмечается, что смерть Хилтона наступила в результате естественных причин.

Его внучка, известная светская львица Пэрис Хилтон, написала в Twitter, что глубоко опечалена уходом из жизни своего деда.

"Он был легендой, провидцем, блестящим, добрым, он прожил жизнь, полную достижений и приключений", − указала она.

I feel so grateful to have had such an incredible mentor. I always wanted to make him proud. The last conversation we had a few days ago I told him how much of an impact he had on my life. His spirit, heart and legacy will live on in me. pic.twitter.com/IXbXR9cXmO — Paris Hilton (@ParisHilton) September 20, 2019

Бэррон Хилтон руководил сетью отелей, основанной его отцом Конрадом Хилтоном, на протяжении 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще на протяжении десяти лет оставался председателем совета директоров.

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Источник: korrespondent.net