Пострадавший от Новичка британец хочет отсудить более $1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от действия нервно-паралитического вещества летом прошлого года нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию. Об этом 21 сентября сообщила газета The Mirror.
Отмечается, что мужчина намерен требовать компенсацию в размере до одного миллиона фунтов стерлингов (около 1,2 миллиона долларов).
"Это (отравление) очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", − заявил Роули.
Адвокатом британца стал Патрик Магуаир, который в свое время представлял интересы жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего подзащитного вариант подачи иска против России.
Напомним, в апреле Роули встретился с российским послом в Лондоне. Позднее в интервью он рассказал, что по прежнему считает, что за отравлением стоит Россия.
Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.
Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес.
Женщина скончалась в больнице, а мужчина пришел в себя.
Лондон уверен в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.
При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.
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Источник: korrespondent.net
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