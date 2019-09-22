Состав ВСУ сокращать не планируем − Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что ведомство не планирует сокращать состав Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано 21 сентября.

Как отметил Загороднюк, в рамках реформы армии будут перераспределены имеющиеся ресурсы и планируется наращивание военных частей.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны", − заявил глава Минобороны.

Он добавил, что структурирование существующих военных частей является задачей правительства.

"Мы скажем, что вот это − наша угроза, вот это − наш план обороны, здесь − нам нужно столько людей, здесь − нам нужны такие бригады, тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", − указал министр.

Напомним, Загороднюк также сообщил, что Генштаб работает над планом разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net