Итоги 21.09: Отказ от сессии ПАСЕ, разгон блокады

Украина отказалась от участия в ближайшей сессии ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как подчеркнул депутат от Слуги народа Богдан Яременко, решение поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента.

СМИ сообщили о создании в Google мощнейшего квантового компьютера

Американская компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер. Отмечается, что он в разы быстрее проводит вычисления, чем суперкомпьютер Summit от IBM.

В полиции сообщили о разгоне блокады железной дороги во Львовской области

Правоохранители разогнали блокировщиков движения поездов из Штаба блокады торговли с оккупантами на железнодорожном пути в селе Селец Львовской области.

Отмечается, что полицейские применили меры принуждения, поскольку активисты оказывали физическое сопротивление. В итоге были задержаны 28 человек, но впоследствии их отпустили.

В ДТП под Одессой погибли девять человек

В Одесской области между селами Новая Долина и Прилиманское столкнулись грузовик и переполненная маршрутка. В результате происшествия погибли девять человек, еще четверо пострадали.

В Арктику отправилась крупнейшая в истории экспедиция

Самая большая в истории научная экспедиция отправилась в Арктику для изучения климата. В ней принимают участие около 600 исследователей из 17 стран. Стоимость проекта составила 140 миллионов евро.

США отправили военный корабль в Персидский залив

США разместили эсминец USS Nitze, который оснащен ракетами класса "земля-воздух", у северо-восточного побережья Саудовской Аравии.

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Источник: korrespondent.net