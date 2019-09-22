В Турции перевернулся автобус с россиянами: 22 пострадавших

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. Пострадали 22 человека, сообщило посольство РФ в Турции вечером в субботу, 21 сентября.

"В Анталье около 6.00 утра во время трансфера в аэропорт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего российских туристов, находившихся на отдыхе в курортной зоне Кемера", – говорится в сообщении.

В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них семь человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи.

По состоянию на текущий момент в больницах остаются восемь россиян с ушибами и травмами различной степени тяжести. По информации врачей, жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь. представителями страховой и туристической компании.

Ранее в Турции в районе города Бандырма провинции Балыкесир туристический автобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии четыре человека погибли и еще 49 – получили ранения.

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Источник: korrespondent.net