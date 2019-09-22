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22. 09. 2019

В Херсоне на заводе горело судно

В Херсоне на судоремонтном заводе им. Коминтерна на одном из судов возник пожар в субботу, 21 сентября. Об этом сообщает ГСЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит обзорная палуба судна, которое на момент пожара находилось на ремонте.

"Сразу начали тушение огня. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах", – говорится в сообщении.

Спасатели тушили огонь более трех часов. К операции были привлечены 30 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Херсоне на заводе горело судно

Напомним, на этой неделе в Днепре произошел пожар на набережной Победы. Там загорелся заброшенный дебаркадер. Дым от пожара было видно со всех районов города.

Ранее при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз в американском штате Калифорния погибли 25 человек. Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Пяти членам экипажа удалось спастись.

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Источник: korrespondent.net
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