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22. 09. 2019

Сепаратисты применили артиллерию против ВСУ – штаб

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 21 сентября, 13 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 22 сентября.

Противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенной Минскими соглашениями артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Противник открывал четыре раза неподалеку Водяного, дважды возле Лебединского, а также у Новотроицкого, Богдановки, Пивденного, Новозвановки, Майорска, Новолуганского и Луганского.

С начала нынешних суток враг один раз нарушили режим прекращения огня близ Николаевки – из стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 20 сентября на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда трое военных получили ранения различной степени тяжести, один – боевое травмирование.

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Источник: korrespondent.net
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