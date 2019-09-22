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22. 09. 2019

В Тбилиси ураган сорвал крыши с десятков домов

В Грузии ураганный ветер скоростью около 27 м/сек повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи в Тбилиси и в городе Рустави. Пострадали два человека, сообщило Общественное телевидение Грузии в субботу, 21 сентября.

По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на улице Долидзе в Сабурталинском районе Тбилиси большое дерево упало на двух мужчин. Они доставлены в клинику.

В расположенном в 11 км от Тбилиси городе Рустави ветер сорвал крыши с 15 домов, вырванные с корнем многолетние деревья повредили линии электропередачи, автомобили, а в нескольких местах перекрыли движение транспорта.

В целях безопасности в Рустави временно закрыт центральный парк культуры. Этнофестиваль, проведение которого планировался в субботу, перенесен на воскресенье.

Из-за урагана в Службу по управлению ЧС из Тбилиси и Рустави поступило до 230 вызовов. Из-за сильного ветра в оперативный центр по номеру 112 продолжают поступать экстренные вызовы, в большинстве своем о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях.

Cмотрите фотогалерею: В Тбилиси ураган сорвал крыши с десятков домов

Напомним, 18 сентября в Киеве в результате сильных порывов ветра были повалены как минимум 26 деревьев. Сотрудники аварийно-диспетчерской службы Киевзеленстроя выехали на 11 вызовов.

Синоптики предупреждали украинцев о сильных порывах ветра во многих регионах страны. А в Карпатах выпал первый осенний снег.

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Источник: korrespondent.net
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