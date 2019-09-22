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22. 09. 2019

Украина попросила Турцию выдать 90 человек

Украинские правоохранители передали силовикам Турции данные 23 человек, которых подозревают в терроризме. В целом украинская сторона просит выдать 90 человек. Об этом накануне сообщила пресс-служба Нацполиции Украины со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева, который посетил с визитом Стамбул.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 запроса по людям, которые подозреваются в терроризме, 31 – в мошенничестве и 36 в контрабанде… Турция передала нам двух граждан. Двух человек, подозреваемых в терроризме мы передали Турции. Еще один человек ждет экстрадиции", – сказал Князев.

Глава Нацполиции отметил, что по всем переданным преступникам правоохранители обеих стран взаимодействовали через каналы Интерпола.

В прошлом году СМИ сообщили, что Украина выдала Турции одного из лидеров движения FETO оппозиционного турецкого богослова Фетуллаха Гюлена – Салиха Зеки Йигита. Ему предъявили обвинение в причастности к террористической деятельности.

Тогда отмечалось, что Салих Зеки Йигит бежал в Украину после провала попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

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Источник: korrespondent.net
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