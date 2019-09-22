В ночь на воскресенье в Хмельницкой области автомобиль Ford Mondeo врезался в электроопору и перевернулся. В результате инцидента погибли четыре человека, сообщает региональное управление Нацполиции 22 сентября.

Авария произошла около 02:00 ночи на автодороге неподалеку села Новоселка.

"25-летний водитель автомобиля Ford Mondeo не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП четверо пассажиров машины, которые сидели на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района", – говорится в сообщении.

Водитель Ford Mondeo получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

"По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения", – добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области в ДТП погибли четыре человека

Накануне в субботу в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. Погибли девять человек и еще четверо пострадали.

Ранее в Запорожской области в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли три человека. После столкновения грузовик загорелся.

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Источник: korrespondent.net