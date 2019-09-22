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22. 09. 2019

В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском штате Раджастхан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками. Об этом накануне сообщила газета Daily Mail.

Отмечается, что у девочки родился абсолютно здоровый брат-близнец.

По мнению врачей, изначально женщина должна была родить тройню, однако два плода срослись. Поскольку за время беременности мать ни разу не сделала УЗИ, никто не догадывался о возникшей проблеме.

Девочку планируют перевезти в более современный госпиталь в Джайпуре для лечения. Врачи считают, что она сможет жить нормальной жизнью после удаления лишних конечностей.

Cмотрите фотогалерею: В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками

Ранее в Индии у 12-летней девочки выросла "вторая голова" на шее. Врачи не могут поставить ребенку точный диагноз, а у родителей нет денег на обследование заграницей.

Также сообщалось, что в Индии во рту у ребенка нашли 526 лишних зубов. Родители сначала думали, что у семилетнего мальчика опухоль.

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Источник: korrespondent.net
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