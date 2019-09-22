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22. 09. 2019

На Луганщине обнаружили схрон с боеприпасами

Полицейские Лисичанского отдела и сотрудники СБУ обнаружили ящик с боеприпасами на территории бывшей дислокации незаконного вооруженного формирования "всевеликое войско Донское" самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает управление Нацполиции Луганской области в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что боеприпасы нашли под кучей мусора при обследовании территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье.

Следователями и экспертами с места происшествия изъяты два гранатомета, минометную мину 82 мм, два капсюля детонатора, две главные части выстрела ПГ-7, часть выстрела РПГ-7, тридцать подрывников мины МП255, шесть гранат, четыре запали и около 1500 патронов различного калибра, – говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован, проводится проверка и принимаются меры по установлению владельца боеприпасов.

Cмотрите фотогалерею: На Луганщине обнаружили схрон с боеприпасами

Ранее в Луганской области нашли тайник с сотнями артснарядов. Он был обустроен на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе.

Напомним, в Ровенской области в селе правоохранители изъяли один из крупнейших в Украине арсеналов боеприпасов. Мужчина оборудовал большой тайник возле дома в саду на глубине полтора метра.

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Источник: korrespondent.net
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