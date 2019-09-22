Формулы Штайнмайера не существует – Порошенко

Формула Штайнмайера, регулирующая порядок урегулирования конфликта на Донбассе, ни с кем не согласована и ее не существует. Об этом сказал в субботу, 21 сентября, пятый президент Украины, лидер парламентской партии Европейская Солидарность Петр Порошенко в программе Рандеву на 5 канале.

"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", – сказал Порошенко.

Он рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы, которые соответствуют критериям ОБСЕ и будут свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан. Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии обязаны будут подсчитать итоги выборов, а в день выборов, тогда как ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

"Никаких других позиций относительно перетасовки, что мы организовываем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем – это все выдумки господина Путина", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, про последнюю встречу в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и мною. Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написанная Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они поясняют, что это – формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, принимает эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас Лавров написал формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях – вот это стиль ведения переговоров Россией", – рассказал Порошенко.

Экс-президент подчеркнул: "Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в возобновлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот – мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах".

Накануне стало известно, что формула Штайнмайера ляжет в основу законопроекта. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению". Он также объяснил, что значит формула Зеленского по Донбассу.

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Источник: korrespondent.net