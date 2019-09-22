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22. 09. 2019

Иран представит в ООН план по обеспечению безопасности Персидского залива

Иран до конца года представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива. Об этом сказал президент Ирана Хасана Роухани на военном параде в Тегеране, сообщает Reuters в воскресенье, 22 сентября.

"В этом году мы докажем ООН, что Иран в сотрудничестве со странами региона может создать безопасность в Персидском и Оманском заливах", – заявил он.

Президент Ирана также отметил, что присутствие иностранных войск в районе Персидского залива усиливает "небезопасность" в регионе, после того как США заявили о решении направить дополнительные войска на Ближний Восток.

Накануне Минфин США сообщил о введении санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

Президент США Дональд Трамп назвал новые меры "самыми значительными из всех, что когда-либо вводились против страны".

В Иране заявили, что новые санкции США демонстрируют "отчаяние американцев".

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Источник: korrespondent.net
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