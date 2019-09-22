В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за тайфуна

Прохождение мощного тайфуна Тапа привело к отмене более 900 авиарейсов в Японии и Южной Корее, многочисленным обрывам электропередач, к пострадавшим и жертвам. Об этом сообщает NHK в воскресенье, 22 сентября.

Так, в Японии в воскресенье отменены 423 внутренних авиарейса. В Южной Корее число отмененных рейсов приближается к 500, свидетельствуют данные министерства транспорта страны.

К настоящему времени тайфун Тапа, получивший 17 порядковый номер в текущем сезоне, ослабел до сильного тропического шторма. Давление в его центре сейчас составляет 975 гектопаскалей. Максимальная скорость – 30 метров в секунду, при порывах – до 45 метров в секунду.

Циклон находится к западу от японского острова Кюсю и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. К настоящему времени, по различным данным, известно о 20 пострадавших в Японии и одном погибшем. В Южной Корее также погиб один человек, еще несколько пострадали.

Напомним, тайфун Факсай в Японии унес жизни трех человек, а еще 40 получили различные травмы. Почти 500 тысяч домов под Токио остались без света из-за масштабных разрывов линий электропередач.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net