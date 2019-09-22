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22. 09. 2019

В Пакистане автобус врезался в холм: 26 жертв

Не менее 26 человек погибли и еще 12 пострадали в результате аварии автобуса в воскресенье утром в регионе Гилгит на севере Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn 22 сентября.

Согласно данным полиции, пассажирский автобус, принадлежащий частной компании, направлялся из округа Скарду в город Равалпинди. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в каменистый холм.

Отмечается, что среди жертв аварии есть женщины и дети. Пострадавшие отправлены в госпиталь города Чилас.

Ранее в воскресенье стало известно, что в турецкой Анталье на дороге в аэропорт перевернулся автобус с российскими туристами. Пострадали 22 человека.

А накануне в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. Погибли девять человек и еще четверо пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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