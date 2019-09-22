Сепаратисты "ЛНР" срывают разведение сил – СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует невыполнение сепаратистами ЛНР обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении СЦКК, обнародованном пресс-центром штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что сепаратисты до сих пор не осуществили демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения №1.

"А именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украина со своей стороны продолжает ремонтно-восстановительные работы моста через реку Северский Донец, обеспечивает безопасный переход жителей оккупированной территории на подконтрольную украинскому правительству.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", – добавили в СЦКК.

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Ранее на этой неделе волонтеры сообщили, что сепаратисты не убрали свои наблюдательные пункты в районе Станицы Луганской и строят новые в лесопосадке вблизи разрушенного моста через Северский Донец.

Напомним, в Офис президента планирует открыть новый мост в Станице Луганской уже 27 ноября.

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Источник: korrespondent.net