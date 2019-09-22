ДТП под Одессой: полиция задержала виновника

Правоохранители задержали водителя грузовика, который в суботу, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие под Одессой. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как сообщается, в ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которого стали 9 человек, является водитель грузовика. Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.

Отметим, что в реанимации одесской больнице остается одна из пострадавших в ДТП. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по хирургической части Одесской городской клинической больницы №11 Вадим Стоев, передает УНИАН.

По его словам, вчера в больницу в тяжелом состоянии было доставлено женщину, которая получила тяжелые травмы в результате столкновения маршрутки с автоцистерной.

"Она поступила в тяжелом состоянии. Ей оказана медицинская помощь, сделана операция", - добавил Стоев.

Он отметил, что состояние пациентки остается тяжелым, при этом сознание ее ясно. Стоев сообщил, что после стабилизации состояния ей необходимо будет сделать, как минимум, еще две хирургические операции. Поэтому женщине понадобится донорская кровь. Он не смог сказать, сколько еще времени она пробудет в реанимации, отметив, что после таких телесных повреждений для восстановления человеку необходимо около пяти месяцев.

Как уточнили в мэрии Одессы, еще трое пострадавших в указанном ДТП двое пассажиров маршрутки и водитель автоцистерны - находятся в Одесской областной клинической больнице. Пока об их состоянии ничего не известно.

Напомним, что 21 сентября в Одесской области грузовик столкнулся с переполненной маршруткой, которая ехала в Одессу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: korrespondent.net