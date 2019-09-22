Прослушка в кабинете главы ГБР: новые подробности

Аппаратура для прослушивания, обнаруженная в кабинете председателя ГБР Романа Трубы, может повредить досудебному расследованию определенных производств. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в эфире телеканала 112 Украина.

"Здесь речь не идет о каких-то имиджевых рисках для директора ГБР, так как в этом кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты", - сообщила она.

"Речь идет именно о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может заранее быть раскрыта и повредить финальному этапу предварительного расследования отдельных производств. Особенно учитывая то, что к подследственности ГБР относятся чиновники, правоохранители и судьи", - добавила пресс-секретарь ГБР.

По словам Ивановой, аппаратуру обнаружили случайно.

"Одна из сотрудниц, которая проветривала помещение, при внешнем осмотре обнаружила в вентиляционной системе похожие на аппаратуру для прослушивания элементы, сообщила об этом в полицию и другим работникам", - рассказала она.

Пресс-секретарь ГБР отметила, что "информационный центр" системы прослушивания был установлен на чердаке здания.

"Пока мы не можем говорить, для чего и кем она была туда вмонтирована, и при каких условиях. Очевидно лишь то, что работали специалисты, чтобы установить эту аппаратуру", - добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что в кабинете главы ГБР нашли прослушку. Роман Труба заявил, что прослушивающая аппаратура было вмонтирована в вентиляционную систему. Он связывает это с расследованиями резонансных дел.

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Источник: korrespondent.net