У Трампа отказались публиковать беседу с Зеленским

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму. Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, в эфире телекомпании ABC.

Он напомнил, что разговоры президентов носят конфиденциальный характер.

"Вы знаете, что мы (Госдепартамент, - ред.) крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", - отметил Помпео.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Трамп во время разговора с Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Издание отмечает, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, призывая начать расследование и сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.

В связи с этим Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским.

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Источник: korrespondent.net