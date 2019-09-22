На Львовщине снова заблокировали железную дорогу

Все задержанные 21 сентября активисты, которые блокировали во Львовской области составы, как они утверждают, с российским углем пока отпущены, на них составлен админпротокол. После того, как все пострадавшие получили медицинскую помощь, блокировщики решили продолжить акцию. Об этом сообщает Штаб блокады торговли с оккупантами на Facebook.

"Освобождение участников блокады произошло благодаря вмешательству местной общины, которая поддержала Блокаду и требовала немедленного освобождения задержанных. На месте перекрытия железнодорожных путей состоялось вече с участием местных жителей. Следовательно, было принято решение о продолжении блокирования российского угля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, под Львовом активисты заблокировали поезд с российским углем. Продолжается это уже две недели. Активисты требуют объяснений: каким образом уголь из РФ оказалась на западной Украине.

21 сентября полиция разогнала блокаду железной дороги на Львовщине. Правоохранители задержали 28 человек. Сообщается, что восемь полицейских получили телесные повреждения.

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Источник: korrespondent.net