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22. 09. 2019

Минобороны представит новый план по защите Украины

Министерство обороны намерено в следующем году представить план обороны Украины. В этом году оборонное ведомство обещает сделать первые наработки плана. Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радіо Свобода.

"План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача - это сделать (это также не будет законченным) оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности", - отметил глава Минобороны.

Загороднюк напомнил, что разработку такого плана поручил президент Украины Владимир Зеленский через несколько дней после назначения правительства.

"Это не документ, который будет один раз выпущен. Он будет пересматриваться с периодичностью, потому что ситуация динамична. Но параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ", - добавил министр.

Ранее Загороднюк сообщил, что состав ВСУ сокращать не планируют. Главный вопрос реформирования армии в правильном распределении ресурсов, подчеркнул глава Минобороны.

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Источник: korrespondent.net
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